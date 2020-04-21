200 TIR muz çürüyor

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Muz ihracatında yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Gökçel, Iğdır Dilucu Sınır Kapısı’ndan Nahcivan’ın Culfa Serbest Bölgesi’ne geçerek yük boşaltan TIR’ların çıkışına izin verilmediğini söyledi. Gökçel, 10 günlük bekleyişin ardından TIR’ların Van Kapıköy Gümrük Kapısı’na tren vagonlarıyla sevkıyat için yönlendirildiğini ancak sevkıyatın olmadığını bildirdi.

Tren ile sevkiyatın yaş meyve ve sebze için uygun olmadığını kaydeden Gökçel, Van Kapıköy Gümrük Kapısı’na yönlendirilen 200 TIR muzun çürüdüğünü anlattı. Nakliyecilerin günde en fazla 25 vagonun yüklenebildiğine dikkat çektiklerini, bunun yaş meyve ve sebze sevkiyatı için uygun olmadığını aktardıklarını dile getiren Gökçel, vagonlarda da soğutucu bulunmamasının ürünlerin bozulmasına neden olduğuna işaret etti.

Gökçel, şunları söyledi: “Bu muzlar transit ihracata konu olan ürünler. Hem ihracatçımız ülkemize döviz kazandırıyor, hem lojistik sektöründe çalışanlar bu işten ekmeğini kazanıyor. İç piyasaya sürülmeyen muzların çürümesi demek ihracatçının kazanamaması demek. Lojistikçiye ücretinin ödenmemesi demek. Bu ihmal sonucunda yüzlerce aile ekmeğinden oluyor. İhracat ve lojistik sektörünün ciddi uyarıları var. Böyle giderse transit ihracat işi Dubai, Kuveyt ve Um Kasr limanlarına kayacak. Önemli bir ticaretimiz sona erecek ve kaybeden Türkiye olacak.”

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Muz transit ihracatının hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için sektör paydaşlarının çözüm önerileri olduğunun altını çizen Gökçel, fiziki şartları uygun olan Doğubeyazıt Gürbulak Sınır Kapısı’na tampon bölge oluşturulabileceğini veya bu ürünlerin Hakkâri Esendere Sınır Kapısı kullanılarak İran’ın Sero Kapısı’na boşaltılabileceğini belirtti. Konuyu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine de taşıyan Gökçel, şunları söyledi: “İhracatçı kan ağlıyor, lojistikçi kan ağlıyor. Yarın sert çekirdekli kayısı, şeftali ve nektarin ihracatı başlayacak. Üreticiden ihracatçıya herkes tedirgin. Ülkece zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde hem üreticilerimize hem de sektörde faaliyet gösteren tüm işkollarına güvence vermemiz gerekir. Ancak ne yazık ki uygulama tüm tarım sektörüne endişe veriyor. İktidar kulağını açıp sektörün taleplerini ve önerilerini dinlese çözüm çok kolay ama uygulayan yok.”