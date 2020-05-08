2020 Uluslararası Milas Turhan Selçuk Karikatür Yarışmasına katılım tarihi uzatıldı.

08 Mayıs 2020 Cuma, 15:10

Bu yıl Milas ilçesinde 10.cusu düzenlenecek olan Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışmasına katılım süresi, tüm dünyayı saran mevcut PANDEMİ nedeniyle 1 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Yarışma profesyonel ve amatör tüm çizerlere açık olup, yarışmanın şartları Milas Belediyesinin web sitesinden (http://www.milas.bel.tr/index.php?modul=9_1&lang=tr&ID=1990&pID=1) temin edilebilir.