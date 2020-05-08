2020 Uluslararası Milas Turhan Selçuk Karikatür Yarışmasına katılım tarihi uzatıldı
2020 Uluslararası Milas Turhan Selçuk Karikatür Yarışmasına katılım tarihi uzatıldı.
Bu yıl Milas ilçesinde 10.cusu düzenlenecek olan Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışmasına katılım süresi, tüm dünyayı saran mevcut PANDEMİ nedeniyle 1 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.
Yarışma profesyonel ve amatör tüm çizerlere açık olup, yarışmanın şartları Milas Belediyesinin web sitesinden (http://www.milas.bel.tr/index.php?modul=9_1&lang=tr&ID=1990&pID=1) temin edilebilir.
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