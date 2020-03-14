21 bin kişi yarın umreden dönüyor

14 Mart 2020 Cumartesi, 12:55

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 21 bin civarında umrecinin yarın Suudi Arabistan'dan Türkiye döneceğini duyururken, kendilerinin 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirildiğini duyurdu.

Cuma hutbesinde konuşan Erbaş, "Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen TÜRSAB'a dahil şirketlerde dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup 15 Mart itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır" ifadelerini kullandı.