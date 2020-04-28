23 inek feci şekilde can verdi

28 Nisan 2020 Salı, 15:13

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde besicilik yapan Hacer İlgün'ün büyükbaş hayvanları, elektrik akımına kapıldı.

Ahırda kamera olduğunu ve sürekli evden hayvanları izlediğini anlatan İlgün o anları şöyle anlattı:

"Gece saatlerinde baktım hayvanlar yatıyor. 5-10 dakika sonra elektrik kaçağı olmuş. Gece bir daha kalktım baktım hayvanların karnı şişmiş. Hayvanlar ölü gibi yatıyor. Eşime 'Hayvanlar ölü gibi yatıyor' diye söylendim. Hemen ahıra girdi, 23 büyükbaş hayvan ölmüş. Bağlı olmayanlar kalmış, Allah'a şükürler olsun. Ağladık ama elden bir şey gelmedi. Bizim her şeyimiz bu hayvanlardı. Bütün emeklerimiz gitti. Devlet büyüklerimizden bize el uzatmasını istiyorum."

Çocuklarına bakabilmek için kardeşinin bu hayvanları alarak kendilerine verdiğini anlatan İlgün, "Hayvanların sütünü satarak çocuklarımı okutuyordum, evi geçindiriyorduk. Şimdi geçim kaynağımız, hayvanlarımız gitti. 4 çocuğumuz var. Bunlara nasıl bakacağım. Başka bir gelirimiz yok. Sadece bu hayvanlara bağlıydık. Çok üzüldüm, öldüklerini görünce. Hayvanları ahırdan çıkardık gömdük. Devlet büyüklerimizden bana yardım etmelerini istiyorum. Devletimize sesleniyorum, bize el uzatsınlar" dedi.