23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e seslendi
“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz” diyen Atatürk'e sevgi ve özlem dolu mesajlarını ileten minikler, aydınlık bir Türkiye umudumuzu büyüttü… Türk ulusunun ve tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun!
22 Nisan 2020 Çarşamba, 20:49