23 Nisan’da çocuklara hediye: Yüzyılın Çocukları Marşı

24 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Cumhuriyet değerlerine olan saygısını ve içtenliğini çok iyi bildiğim Burak Bilgili ve Cihat Aşkın tarafından sözleri yazılarak bestelenen “Yüzyılın Çocukları” adlı marş, geleceğimize de armağan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemini vurgulayan ve tüm çocuklarımıza armağan edilen marşın orkestrasyonu Orçun Orçunsel tarafından yapılmış.



Başta Cihat Aşkın, Burak Bilgili ve Mehru Ensari olmak üzere marş için özel olarak çekilen videoda yer alan sanatçıların ve koro şefi Atilla Çağdaş Değer’in öncülüğünde çalıştırılan Yüzyılın Çocukları Korosu ve Mesut Çaşka tarafından çalıştırılan CAKA Filarmoni Orkestrası, marşı birlikte seslendirmiş. Videonun ses, görüntü kaydı, miks ve mastering işlemlerini ise Rıfat Beltekin gerçekleştirmiş. Burak Bilgili’ye projenin ayrıntılarını da sordum.

- 100. yıl hepimiz için kıymetli ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığınızı da çok iyi biliyorum, proje fikri nasıl ortaya çıktı?

Cihat Aşkın ile uzun yıllardır ortak çalışmalar için bir araya gelir, fikir alışverişinde bulunuruz. Her ikimiz de uluslararası alanda çalışmaya alışkın olduğumuz için her türlü programı bir veya iki yıl önceden yaparız. Marşı konuşmamız aralık ayındaydı. Yine yakın bir tarih aslında ancak Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımız ve bu bağlılığın getirdiği motivasyon birdenbire sözlerin ve bestenin doğuşunu sağladı.

- Projeyi şu içinde olduğumuz olağanüstü durumda hangi platformlarda paylaşacaksınız?

Sosyal medyada paylaşıyoruz. Notaları da paylaşacağız, tüm ülkemize hediyemizdir. Çocuklarımızın da kendilerine hediye edilen marşı kaydederek bizlerle paylaşmalarını rica ediyoruz.

- Cihat Aşkın’la birlikte sözleri yazarken duygulandığınız anlar oldu mu?

Duyguluyduk ve coşku duyduk. Herhangi bir eser, herhangi bir gün değil; 23 Nisan’ın 100. yılı için tüm ülkenin sahiplenebileceği ve akılda kalacak, kalıcı olacağını umduğumuz bir marş yazdık.

- Bir de video hazırlamışsınız ki korona günlerinde artık yeni normal diyebileceğimiz bir dijital buluşma gibi, zor oldu mu?

Cihat Aşkın, her gün sosyal medyada çeşitli platformlarda mini konserler veriyor. Ben de dünyadan ve ülkemizden çeşitli arkadaşlarımla buluştuğum paylaşımlarda bulundum. İster istemez bu yeni özel duruma yönelik programlar öğreniyorsunuz. Marşı online buluşma ile nasıl hazırlayacağımız konusunda fikrimiz oluşmuştu ancak senkronizasyon konusunda titizlendik ve elbette bunu başarabilmek çok kolay değil.

- Bu projeyi çocuklarla sahnede söylemek için sabırsızlanıyor musunuz?

Bir süre temkinli olacağız sanıyorum. Sonrasında, ülkemizin her köşesinde yüzlerce, binlerce çocukla buluşmak için sabırsızlanıyorum.

- Küçük bir çocukken sesinizdeki yetenekle, 23 Nisan’larda şiirleri okuyan hep siz miydiniz?

Güzel soru, evet çocukken 23 Nisan’da şiirleri hep ben okurdum. Bu tip etkinliklere hep katılırdım, şarkı da söylerdim. Aile albümümüzde bu güzel anılara dair bir çok fotoğraf var. Aşkın’ın ve Bilgili’nin imzasıyla marşın ışık dolu sözleri şöyle:

YÜZYILIN ÇOCUKLARI

Bugün meclis kuruldu,

Yüzyıl bize armağan oldu,

Ulusumuzun ünüyle,

Hoş geldin 23 Nisan.

Atatürk’ün sözüyle,

Hoş geldin 23 Nisan.

Hiç durmadan çalışmak,

Aydınlığa kavuşmak,

Atamızın izinde ,

Yürüyelim el ele.

Egemenlik bizimdir,

Hoş geldin 23 Nisan,

Atatürk’ün sözüyle,

Hoş geldin 23 Nisan.

Güneş gibi var oldu,

Ayyıldız bayrak oldu,

Ulusumuzun ünüyle,

Hoş geldin 23 Nisan.

Atatürk’ün sözüyle,

Hoş geldin 23 Nisan.

Seninle doğuyor günümüz

Dünyaya yayıldı ünümüz

Atamızın izinde,

Yürüyelim el ele.

Egemenlik bizimdir.

Hoş geldin 23 Nisan

Atatürk’ün sözüyle

Hoş geldin 23 Nisan