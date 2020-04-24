23 Nisan’da çocuklara hediye: Yüzyılın Çocukları Marşı
Dünyaca ünlü opera sanatçısı Burak Bilgili ve keman virtüozu Cihat Aşkın, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı onuruna 23 Nisan için yeni bir marş besteledi.
Cumhuriyet değerlerine olan saygısını ve içtenliğini çok iyi
bildiğim Burak Bilgili ve Cihat Aşkın tarafından sözleri yazılarak bestelenen
“Yüzyılın Çocukları” adlı marş, geleceğimize de armağan. Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nın önemini vurgulayan ve tüm çocuklarımıza armağan edilen marşın
orkestrasyonu Orçun Orçunsel tarafından yapılmış.
Başta Cihat Aşkın, Burak Bilgili ve Mehru Ensari olmak üzere
marş için özel olarak çekilen videoda yer alan sanatçıların ve koro şefi Atilla
Çağdaş Değer’in öncülüğünde çalıştırılan Yüzyılın Çocukları Korosu ve Mesut
Çaşka tarafından çalıştırılan CAKA Filarmoni Orkestrası, marşı birlikte
seslendirmiş. Videonun ses, görüntü kaydı, miks ve mastering işlemlerini ise
Rıfat Beltekin gerçekleştirmiş. Burak Bilgili’ye projenin ayrıntılarını da
sordum.
- 100. yıl hepimiz
için kıymetli ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığınızı da çok iyi biliyorum,
proje fikri nasıl ortaya çıktı?
Cihat Aşkın ile uzun yıllardır ortak çalışmalar için bir
araya gelir, fikir alışverişinde bulunuruz. Her ikimiz de uluslararası alanda
çalışmaya alışkın olduğumuz için her türlü programı bir veya iki yıl önceden
yaparız. Marşı konuşmamız aralık ayındaydı. Yine yakın bir tarih aslında ancak
Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımız ve bu bağlılığın getirdiği motivasyon
birdenbire sözlerin ve bestenin doğuşunu sağladı.
- Projeyi şu içinde
olduğumuz olağanüstü durumda hangi platformlarda paylaşacaksınız?
Sosyal medyada paylaşıyoruz. Notaları da paylaşacağız, tüm
ülkemize hediyemizdir. Çocuklarımızın da kendilerine hediye edilen marşı
kaydederek bizlerle paylaşmalarını rica ediyoruz.
- Cihat Aşkın’la
birlikte sözleri yazarken duygulandığınız anlar oldu mu?
Duyguluyduk ve coşku duyduk. Herhangi bir eser, herhangi bir
gün değil; 23 Nisan’ın 100. yılı için tüm ülkenin sahiplenebileceği ve akılda
kalacak, kalıcı olacağını umduğumuz bir marş yazdık.
- Bir de video
hazırlamışsınız ki korona günlerinde artık yeni normal diyebileceğimiz bir
dijital buluşma gibi, zor oldu mu?
Cihat Aşkın, her gün sosyal medyada çeşitli platformlarda mini
konserler veriyor. Ben de dünyadan ve ülkemizden çeşitli arkadaşlarımla
buluştuğum paylaşımlarda bulundum. İster istemez bu yeni özel duruma yönelik
programlar öğreniyorsunuz. Marşı online buluşma ile nasıl hazırlayacağımız
konusunda fikrimiz oluşmuştu ancak senkronizasyon konusunda titizlendik ve
elbette bunu başarabilmek çok kolay değil.
- Bu projeyi
çocuklarla sahnede söylemek için sabırsızlanıyor musunuz?
Bir süre temkinli olacağız sanıyorum. Sonrasında, ülkemizin
her köşesinde yüzlerce, binlerce çocukla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
- Küçük bir çocukken
sesinizdeki yetenekle, 23 Nisan’larda şiirleri okuyan hep siz miydiniz?
Güzel soru, evet çocukken 23 Nisan’da şiirleri hep ben
okurdum. Bu tip etkinliklere hep katılırdım, şarkı da söylerdim. Aile
albümümüzde bu güzel anılara dair bir çok fotoğraf var. Aşkın’ın ve Bilgili’nin
imzasıyla marşın ışık dolu sözleri şöyle:
YÜZYILIN ÇOCUKLARI
Bugün meclis
kuruldu,
Yüzyıl bize
armağan oldu,
Ulusumuzun
ünüyle,
Hoş geldin
23 Nisan.
Atatürk’ün
sözüyle,
Hoş geldin
23 Nisan.
Hiç durmadan
çalışmak,
Aydınlığa
kavuşmak,
Atamızın
izinde ,
Yürüyelim el
ele.
Egemenlik
bizimdir,
Hoş geldin
23 Nisan,
Atatürk’ün
sözüyle,
Hoş geldin
23 Nisan.
Güneş gibi
var oldu,
Ayyıldız
bayrak oldu,
Ulusumuzun ünüyle,
Hoş geldin
23 Nisan.
Atatürk’ün
sözüyle,
Hoş geldin
23 Nisan.
Seninle
doğuyor günümüz
Dünyaya
yayıldı ünümüz
Atamızın
izinde,
Yürüyelim el
ele.
Egemenlik
bizimdir.
Hoş geldin
23 Nisan
Atatürk’ün
sözüyle
Hoş geldin
23 Nisan
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