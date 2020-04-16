23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali online düzenlenecek

16 Nisan 2020 Perşembe, 14:32

Festivalin bu yılki afişi

22 yıldır aralıksız olarak kadın yönetmenlerin filmlerini sinemaseverlerle buluşturan festival, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 23. yılında ilk kez online düzenlenecek. 7-14 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin filmleri, pandemi koşulları nedeniyle online ortamda gösterime girecek.

Uçan Süpürge Vakfının düzenlediği festivalin onursal başkanı, Türkan Şoray oldu. Festivalde bu yıl filmleri, sinema alanında uzman 35 kişiden oluşan danışma kurulu seçti.

Festivalin filmleri, online ortamda gösterime girecek, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIBRESCI) tarihinde ilk kez online jürilik yapacak.

Bu yıl 101 ülkeden kadınlara ulaşmayı hedefleyen festivaldeki filmler, Uçan Süpürge Vakfı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşacak.

Öte yandan, daha önce "doğa" olarak belirlenen 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin teması, Kovid-19 nedeniyle "Evde kaldık" olarak değiştirildi.

#EvdeKaldık

Festival ekibi, danışma kurulunun evden hazırladığı online festivali neden ve nasıl yaptıklarını şöyle anlatıyor:

“23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için bu yıl temanın “doğa” olmasınıplanlamıştık ancak pandeminin yarattığı koşullar nedeniyle temayı değiştirerek #EvdeKaldıkdedik. COVID-19 salgının yarattığı karantina koşulları her birimize salgının büyümesini önlemeye ve kendimizle birlikte toplum sağlığını korumaya dair sorumluluk yüklüyor.Bu sorumluluğu üstlenmekle birlikte, #EvdeKaldık demenin bizim için;hepimizin evlere kapandığı, izole olduğu böyle bir dönemde yalnız olmadığımızı söylemek gibi bir anlamı var.

"Dünya, tarih boyunca pek çok krizle karşılaştı ve insanlık olarak bir sağlık kriziyle birlikte ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla da bizleri zorlayan bir dönemden geçiyoruz. #EvdeKaldık derken, işlerine gitmek zorunda oldukları için evde kalamayan onca insanın evde kalabileceği ücretli izin koşullarının sağlanması gerektiğinin de altını çiziyoruz. Aynı zamanda evde kalmanın kadınlar için, ev içi iş bölümünde yüklenen sorumlulukların, eşitsizliğin ve şiddetin artmasıyla sonuçlandığını görüyoruz.

Zorunlu olarak evde kalmanın ve yine zorunlu olarak evde kalamamanın bütün zorluklarını hep birlikte deneyimlediğimiz bir dönemdeyiz. Böyle dönemler, dayanışmanın yükseltilmesi gereken dönemlerdir. #EvdeKaldık fakat yalnız değiliz;

Hep birlikte bir krizi göğüslüyor, benzer şeyleri deneyimliyoruz.” demek için dayanışma göstermeliyiz. Bu nedenle Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ekibi olarak siz festivale gidermiyorsanız; festival size gelir diyoruz.

İzleyiciyi 23. kez kadın yönetmenlerin filmleriyle buluşturmak için seçici kurul, danışma kurulu ve tüm festival ekibi online festival için evden çalışıyor. Evde çalışıyor, üretiyor, kendi ev hallerimizle baş etmeyi öğreniyoruz. 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali vesilesiyle, sanatın, sinemanın; evlerimizin içinde bin bir türlü ev haliyle, kaçınılmaz olanla baş etmeye çalışırken nefes aldıracak molalar yaratmasını umuyoruz."