23.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin teması belli oldu...

13 Mart 2020 Cuma, 10:40

Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali olan “Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali”, bu yıl 23. kez Ankaralı sinamaseverlerle buluşacak. Festival 23’üncü yılında; hak gaspları, taciz, tecavüz, cinayetler ve savaş politikalarıyla karşı karşıya olan kadınların geleceği ile “doğa”nın geleceğini birlikte düşünmeye davet edecek, sinemayı doğayla ve kadınların emeğiyle buluşturacak. Festivalde bu yıl toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi temelinde kadın sorunlarına duyarlı kişiler, kadın örgütleri ve diğer ilgili sivil toplum örgütleri bir araya gelecek. Kadın yönetmenlerin başvurduğu festivale bu yıl, 101 ülkeden, 1301 film başvurdu. İran, en çok film başvurusuyla bu sene birinciliği alırken, Amerika Birleşik Devletleri de en çok başvuru yapan yönetmenler arasında ikinci sırayı aldı. Festival 7-14 Mayıs tarihleri arasında, seçici kurul tarafından belirlenmiş pek çok filmi Ankaralı sinemaseverlerle buluşturacak. ANKARA