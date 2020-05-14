23 zincir market "rekabet" savunması yapacak
Rekabet Kurumu, perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısının 24 Haziran'da yapılacağını bildirdi.
Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, perakende gıda ticareti
alanında faaliyet gösteren zincir marketlerin su, yaş meyve ve sebzelerin
perakende satış fiyatlarını belirlerken, Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik
yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında
yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 24 Haziran'da
gerçekleştirilecek.
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