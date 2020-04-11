24 gün önce eczanesinin dezenfekte edilmesini istemişti: AKP’li belediye genç eczacıya öldükten sonra yanıt verdi
İstanbul'da 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Genç eczacının 24 gün önce AKP'li Sancaktepe Belediyesi'ne eczanesinin dezenfekte edilmesi için yazdığı öğrenilirken, AKP'li belediye genç eczacıya öldükten sonra yanıt verdi.
İstanbul Eczacı Odası, Sancaktepe’de Canan Eczanesi’nde görevli 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş’un koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İstanbul Eczacı Odası yaptığı açıklamada, “Genç meslektaşımız Ecz. İsmail Durmuş'u (Canan Eczanesi / Sancaktepe) Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımız, Kayseri'de toprağa verilecektir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.
CHP'li Erkan Aydın ise sosyal medya hesabından “İstanbul Sancaktepe Canan Eczanesi’nin sahibi, meslektaşım Eczacı İsmail Durmuş'un 38 yaşında korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum...” diye paylaşım yaptı.
ÖLDÜKTEN SONRA YANIT VERDİLER
Yaşamını yitiren eczacının, 18 Mart'ta yaptığı sosyal medya paylaşımıyla daha öncesinde Sancaktepe bölgesindeki eczanelerin dezenfekte edilmesini talep ettiği fakat bu talebin gerçekleştirilmediği ortaya çıktı.
AKP'li Sancaktepe Belediyesi, Eczacı İsmail Durmuş'un vefat haberinin sosyal medyada yer almasının ardından, Durmuş'un 18 Mart'ta yaptığı sosyal medya paylaşımına bugün yanıt verdi. Belediyenin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Merhaba, Bahsetmiş olduğunuz konu hakkında ayrıntılı bilgi ve ilgili birimlerimizi bilgilendirmek, sizinle iletişim halinde kalabilmek adına ilgili adres ve iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız?”
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