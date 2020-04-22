25. İzmir Kitap Fuarı’nın yeni tarihi belirlendi: 28 Kasım - 6 Aralık 2020

22 Nisan 2020 Çarşamba, 14:26

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, yeni tip koronovirüs salgını kapsamında alınan önlemler ve yaşanan seyahat engelleri sebebiyle ertelenmişti. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’den yapılan açıklamada, fuarın yeni tarihi 28 Kasım - 6 Aralık 2020 olarak belirlendiği duyuruldu. 25. İzmir Kitap Fuarı, her zamanki yerinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek.

ONUR KONUĞU VEYSEL ÇOLAK

İzmir’de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak çeyrek yüzyılı geride bırakan İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu olarak belirlendi. Fuar boyunca düzenlenecek panel ve söyleşilerde Veysel Çolak’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak; aynı zamanda TÜYAP tarafından kendisi için armağan kitap hazırlanacak.

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