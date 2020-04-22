25. İzmir Kitap Fuarı’nın yeni tarihi belirlendi: 28 Kasım - 6 Aralık 2020
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’den yapılan açıklamada, fuarın yeni tarihi 28 Kasım - 6 Aralık 2020 olarak belirlendiği duyuruldu. 25. İzmir Kitap Fuarı, her zamanki yerinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek.
TÜYAP
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen İzmir
Kitap Fuarı, yeni tip koronovirüs salgını kapsamında alınan önlemler ve yaşanan
seyahat engelleri sebebiyle ertelenmişti. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’den
yapılan açıklamada, fuarın yeni tarihi 28 Kasım - 6 Aralık 2020 olarak
belirlendiği duyuruldu. 25. İzmir Kitap Fuarı, her zamanki yerinde Uluslararası
İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek.
ONUR
KONUĞU VEYSEL ÇOLAK
İzmir’de
yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak çeyrek yüzyılı geride bırakan
İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu olarak belirlendi. Fuar boyunca düzenlenecek
panel ve söyleşilerde Veysel Çolak’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele
alınacak; aynı zamanda TÜYAP tarafından kendisi için armağan kitap hazırlanacak.
İZMİR
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