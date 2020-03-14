26 il barosundan üyelerinin gözaltına alınmasına tepki
26 il barosundan üyelerinin gözaltına alınmasına tepki geldi. Barolar 'meslektaşlarımıza yapılan, tüm ülkede savunmayı susturmaya yönelik bir harekettir. Kabul edilemez' dedi.
Gelen ortak açıklama şöyle;
SAVUNMA SUSTURULAMAZ!
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında çok sayıda vatandaş, gardiyan ile Şanlıurfa barosuna kayıtlı 7, Diyarbakır Barosuna kayıtlı 2 olmak üzere 9 meslektaşımız gözaltına alınmış, 2’si Diyarbakır’dan 1’i de Şırnak’tan 3 meslektaşlarımız hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştır. Meslektaşlarımızın ev ve ofislerinde arama yapılmış ve müvekkillerine ait dosyalardan bazılarına el konmuştur.
Soruşturmaya ilişkin kısıtlama kararı olması sebebiyle içeriğe ilişkin bilgi alınamamakta, belirsizlik ciddi kaygılar yaratmaktadır. Arama ve gözaltı kararlarından anlaşıldığı kadarıyla meslektaşlarımız, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu uygulamaya maruz kalmışlardır. Hal böyleyken, arama ve gözaltı işleminin, avukatların yargılanmalarına ilişkin yasal hükümlerin ihlal edildiği anlaşılmaktadır.
Yine geçtiğimiz hafta Mardin Barosu’na kayıtlı meslektaşımız Av.Ali KAHRAMAN, mesleki faaliyetleri nedeniyle, gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır. Aynı şekilde 18 ÇHD üyesi meslektaşımızın yıllardır haksız bir şekilde tutuklu yargılandıkları kamuoyunun malumudur.
Suçu her ne olursa olsun herkesin savunma yapma ve savunmasını yaparken bir avukattan yardım almaya hakkının olması hukuk devletinin gereğidir. Bundan dolayı avukat, üstlendiği görev ile özdeşleştirilemez! Avukat bu görevinden ötürü gözaltına alınamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz.
Üç ilde meslektaşlarımıza yapılan, tüm ülkede savunmayı susturmaya yönelik bir harekettir. Kabul edilemez.
Biz aşağıda imzası bulunan baro başkanları olarak; gözaltındaki meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını talep eder, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. 14/03/2020
Şanlıurfa Barosu Başkanı Av.Abdullah ÖNCEL
Diyarbakır Barosu Başkanı Av.Cihan AYDIN
Şırnak Barosu Başkanı Av.Nuşirevan ELÇİ
Adana Barosu Başkanı Av.Veli KÜÇÜK
Adıyaman Barosu Başkanı Av.Mustafa KÖROĞLU
Ağrı Barosu Başkanı Av.Salih AYDIN
Ankara Barosu Başkanı Av.R.Erinç SAĞKAN
Antalya Barosu Başkanı Av.Polat BALKAN
Artvin Barosu Başkanı Av.Ali UĞUR ÇAĞAL
Aydın Baro Başkanı Gökhan BOZKURT
Batman Barosu Başkanı Av.Abdulhamit ÇAKAN
Bingöl Barosu Başkanı Av.Hanifi BUDANCAMANAK
Bursa Barosu Başkanı Av.Gürkan ALTUN
Denizli Barosu Başkanı Av.Müjdat İlhan
Hakkari Barosu Başkanı Av.Ergün CANAN
Hatay Barosu Başkanı Av.Ekrem DÖNMEZ
Gaziantep Barosu Başkanı Av.Bektaş ŞARKLI
İstanbul Barosu Başkanı Av.Mehmet DURAKOĞLU
İzmir Barosu Başkanı Av.Özkan YÜCEL
Mardin Barosu Başkanı Av.İsmail ELİK
Mersin Barosu Başkanı Av.Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Muş Barosu Başkanı Av.Feridun TAŞ
Siirt Barosu Başkanı Av.Nizam DİLEK
Tunceli Barosu Başkanı Av.Kenan ÇETİN
Van Barosu Başkanı Av.Zülküf UÇAR
Yalova Barosu Başkanı Av. Fedai DOĞRUYOL
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