26 il barosundan üyelerinin gözaltına alınmasına tepki

14 Mart 2020 Cumartesi, 13:25

Gelen ortak açıklama şöyle;

SAVUNMA SUSTURULAMAZ!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında çok sayıda vatandaş, gardiyan ile Şanlıurfa barosuna kayıtlı 7, Diyarbakır Barosuna kayıtlı 2 olmak üzere 9 meslektaşımız gözaltına alınmış, 2’si Diyarbakır’dan 1’i de Şırnak’tan 3 meslektaşlarımız hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştır. Meslektaşlarımızın ev ve ofislerinde arama yapılmış ve müvekkillerine ait dosyalardan bazılarına el konmuştur.

Soruşturmaya ilişkin kısıtlama kararı olması sebebiyle içeriğe ilişkin bilgi alınamamakta, belirsizlik ciddi kaygılar yaratmaktadır. Arama ve gözaltı kararlarından anlaşıldığı kadarıyla meslektaşlarımız, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu uygulamaya maruz kalmışlardır. Hal böyleyken, arama ve gözaltı işleminin, avukatların yargılanmalarına ilişkin yasal hükümlerin ihlal edildiği anlaşılmaktadır.

Yine geçtiğimiz hafta Mardin Barosu’na kayıtlı meslektaşımız Av.Ali KAHRAMAN, mesleki faaliyetleri nedeniyle, gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır. Aynı şekilde 18 ÇHD üyesi meslektaşımızın yıllardır haksız bir şekilde tutuklu yargılandıkları kamuoyunun malumudur.

Suçu her ne olursa olsun herkesin savunma yapma ve savunmasını yaparken bir avukattan yardım almaya hakkının olması hukuk devletinin gereğidir. Bundan dolayı avukat, üstlendiği görev ile özdeşleştirilemez! Avukat bu görevinden ötürü gözaltına alınamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz.

Üç ilde meslektaşlarımıza yapılan, tüm ülkede savunmayı susturmaya yönelik bir harekettir. Kabul edilemez.

Biz aşağıda imzası bulunan baro başkanları olarak; gözaltındaki meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını talep eder, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. 14/03/2020

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av.Abdullah ÖNCEL

Diyarbakır Barosu Başkanı Av.Cihan AYDIN

Şırnak Barosu Başkanı Av.Nuşirevan ELÇİ

Adana Barosu Başkanı Av.Veli KÜÇÜK

Adıyaman Barosu Başkanı Av.Mustafa KÖROĞLU

Ağrı Barosu Başkanı Av.Salih AYDIN

Ankara Barosu Başkanı Av.R.Erinç SAĞKAN

Antalya Barosu Başkanı Av.Polat BALKAN

Artvin Barosu Başkanı Av.Ali UĞUR ÇAĞAL

Aydın Baro Başkanı Gökhan BOZKURT



Batman Barosu Başkanı Av.Abdulhamit ÇAKAN

Bingöl Barosu Başkanı Av.Hanifi BUDANCAMANAK

Bursa Barosu Başkanı Av.Gürkan ALTUN

Denizli Barosu Başkanı Av.Müjdat İlhan

Hakkari Barosu Başkanı Av.Ergün CANAN





Hatay Barosu Başkanı Av.Ekrem DÖNMEZ





Gaziantep Barosu Başkanı Av.Bektaş ŞARKLI





İstanbul Barosu Başkanı Av.Mehmet DURAKOĞLU





İzmir Barosu Başkanı Av.Özkan YÜCEL





Mardin Barosu Başkanı Av.İsmail ELİK





Mersin Barosu Başkanı Av.Bilgin YEŞİLBOĞAZ





Muş Barosu Başkanı Av.Feridun TAŞ





Siirt Barosu Başkanı Av.Nizam DİLEK





Tunceli Barosu Başkanı Av.Kenan ÇETİN





Van Barosu Başkanı Av.Zülküf UÇAR





Yalova Barosu Başkanı Av. Fedai DOĞRUYOL



