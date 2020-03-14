26 il barosundan üyelerinin gözaltına alınmasına tepki

26 il barosundan üyelerinin gözaltına alınmasına tepki geldi. Barolar 'meslektaşlarımıza yapılan, tüm ülkede savunmayı susturmaya yönelik bir harekettir. Kabul edilemez' dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2020 Cumartesi, 13:25

Gelen ortak açıklama şöyle;

SAVUNMA SUSTURULAMAZ!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında çok sayıda vatandaş, gardiyan ile Şanlıurfa barosuna kayıtlı 7, Diyarbakır Barosuna kayıtlı 2 olmak üzere 9 meslektaşımız gözaltına alınmış, 2’si Diyarbakır’dan 1’i de Şırnak’tan 3 meslektaşlarımız hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştır. Meslektaşlarımızın ev ve ofislerinde arama yapılmış ve müvekkillerine ait dosyalardan bazılarına el konmuştur.

Soruşturmaya ilişkin kısıtlama kararı olması sebebiyle içeriğe ilişkin bilgi alınamamakta, belirsizlik ciddi kaygılar yaratmaktadır. Arama ve gözaltı kararlarından anlaşıldığı kadarıyla meslektaşlarımız, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu uygulamaya maruz kalmışlardır. Hal böyleyken, arama ve gözaltı işleminin, avukatların yargılanmalarına ilişkin yasal hükümlerin ihlal edildiği anlaşılmaktadır.

Yine geçtiğimiz hafta Mardin Barosu’na kayıtlı meslektaşımız Av.Ali KAHRAMAN, mesleki faaliyetleri nedeniyle, gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır. Aynı şekilde 18 ÇHD üyesi meslektaşımızın yıllardır haksız bir şekilde tutuklu yargılandıkları kamuoyunun malumudur.

Suçu her ne olursa olsun herkesin savunma yapma ve savunmasını yaparken bir avukattan yardım almaya hakkının olması hukuk devletinin gereğidir. Bundan dolayı avukat, üstlendiği görev ile özdeşleştirilemez! Avukat bu görevinden ötürü gözaltına alınamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz.

Üç ilde meslektaşlarımıza yapılan, tüm ülkede savunmayı susturmaya yönelik bir harekettir. Kabul edilemez.

Biz aşağıda imzası bulunan baro başkanları olarak; gözaltındaki meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını talep eder, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. 14/03/2020 

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av.Abdullah ÖNCEL 

Diyarbakır Barosu Başkanı Av.Cihan AYDIN

Şırnak Barosu Başkanı Av.Nuşirevan ELÇİ

Adana Barosu Başkanı Av.Veli KÜÇÜK 

Adıyaman Barosu Başkanı Av.Mustafa KÖROĞLU

Ağrı Barosu Başkanı Av.Salih AYDIN

Ankara Barosu Başkanı Av.R.Erinç SAĞKAN 

Antalya Barosu Başkanı Av.Polat BALKAN

Artvin Barosu Başkanı Av.Ali UĞUR ÇAĞAL

Aydın Baro Başkanı Gökhan BOZKURT

Batman Barosu Başkanı Av.Abdulhamit ÇAKAN

Bingöl Barosu Başkanı Av.Hanifi BUDANCAMANAK

Bursa Barosu Başkanı Av.Gürkan ALTUN

Denizli Barosu Başkanı Av.Müjdat İlhan

Hakkari Barosu Başkanı Av.Ergün CANAN


Hatay Barosu Başkanı Av.Ekrem DÖNMEZ


Gaziantep Barosu Başkanı Av.Bektaş ŞARKLI 


İstanbul Barosu Başkanı Av.Mehmet DURAKOĞLU


İzmir Barosu Başkanı Av.Özkan YÜCEL 


Mardin Barosu Başkanı Av.İsmail ELİK 


Mersin Barosu Başkanı Av.Bilgin YEŞİLBOĞAZ


Muş Barosu Başkanı Av.Feridun TAŞ


Siirt Barosu Başkanı Av.Nizam DİLEK


Tunceli Barosu Başkanı Av.Kenan ÇETİN


Van Barosu Başkanı Av.Zülküf UÇAR 


Yalova Barosu Başkanı Av. Fedai DOĞRUYOL



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