26 yaşındaki polis Covid-19'dan yaşamını yitirdi

30 Nisan 2020 Perşembe, 18:07

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ertoy, Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Ertoy'un, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaşamını yitiren emniyet mensubunun tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Covid-19) test sonucuna göre ölüm nedeni bulaşıcı hastalık olarak tespit edildiği duyuruldu.

Polis memuru Ertoy, aynı gün Çekmeköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'nde kılınan namazın ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedildi.

