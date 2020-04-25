27 yaşındaki işçi koronadan yaşamını yitirdi: "Çarklar dönsün diye..."

25 Nisan 2020 Cumartesi, 17:00

Gaziantep’te koronavirüs nedeniyle 8. ölüm yaşandı. 27 yaşındaki fabrika işçisi Uğur Kartal, hastanede 15 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç işçinin ölümü dolayısı ile yazılı açıklama yapan Dev Tekstil-İş Çukurova Temsilciliği, şunları kaydetti:

“Koronavirüs işçileri öldürmeye devam ediyor. Gaziantep Akınalla Bella işçisi Uğur Kartal hayatını kaybetti. Yeni nişanlanan 27 yaşındaki kardeşimizin ailesine, sevdiklerine, mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Bu ölümlerden göstermelik önlem alanlar, işçileri virüse açık sağlıksız koşullarda çalıştıranlar sorumludur. İşçiler yaşasın, patronlar bir ay kar elde etmesin! Acil ihtiyaçlar için üretim yapılan sağlık, gıda, temizlik vb. iş kolları dışındaki tüm işçilere yaşamak için kesintisiz ücretli izin istiyoruz.”

YETER Kİ PATRONLAR RAHATSIZ OLMASIN”

Virüs tehlikesine rağmen Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarda hiçbir önlemin alınmadığını dile getirdiği için geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan DİSK Tekstil-İş Temsilcisi Mehmet Türkmen de Kartal'ın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Patronlar rahatsız oldu diye sendikacıyı gece yarısı gözaltına alanlar, işçinin ölümüne sebep olan patrona hesap sorar mı dersiniz? Sormazlar. 'Çarklar dönsün' diye işçileri ölümüne çalıştıranlardan da, işçilerin hayatını patronların insafına bırakanlardan da biz hesabını soracağız."