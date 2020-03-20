270 aile 1 yıldır konteynırda devleti bekliyor

20 Mart 2020 Cuma, 09:02

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart’ta yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremden 6 bin 406 hane etkilendi. 44 yıkık, 303 ağır hasarlı, 275 az hasarlı bina tespit edildi. İlçede Oğuz, Ucarı, Kırca, Ovayurt ve Apa köylerinde depremzedelerden kimi evini kendi olanaklarıyla yaparken bir kısmı köylerini terk etti. Tehlikeli olmasına rağmen çaresizlik nedeniyle hasar görmüş evlerine dönenler de var. 270 aile ise halen valiliğin dağıttığı konteynırlarda kalıyor.

21 metrekarelik bir odalı konteynırlarda 5-6-7 kişilik aileler yaşıyor. Yurttaşlar konteynırlarda hijyen eksikliği ve soğuk hava koşullarıylamücadele ediyor. Isınma problemi, yardımseverlerin dağıttığı elektrikli soba aşılmaya çalışılıyor. Depremzedeler, yerel seçim öncesi yaşanan depremin ardından kendilerini ziyaret ederek evlerinin yapılacağı sözünü veren hükümet yetkililerinden ümidini kesmiş durumda. Depremzedeler,İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CumhurbaşkanıYardımcısı Fuat Oktay’ın verdiği “konut yapacağız” sözünü hatırlatarak, “Bir yıldan beri kullanılan konteynırların çoğu eski. Delikleri nedeniyle içlerine yağmursuyu ve soğuk hava giriyor. Komşularımızdan kimi kendi imkanlarıyla yaptıkları barakalara sığınmış. Acilen eve, hayvanlarımızı barındıracak ahırlara, mahsullerimizi saklayacak depoya ihtiyacımız var” diye konuştu.

Depremzedelerden Yaşar Tan, bir yıllık süreci, “Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı, biz bir yıldır vaat dinliyoruz. Evim vardı, depremde yıkıldı. Ben, eşim oğlum, gelinim ve 2 torunum konteynırda yaşamaya başladık. Buraya gelip söz verdiler, ‘evini yapacağız’ dediler, yapmadılar. Afet alanı ilan edeceklerdi onu da yapmadılar. Seçim bitti, herşey bitti. Kendim ev yapayım desem durumum yok. Tarlamı satılığa çıkardım, alan yok. Hayvanlarımı bırakıp bir yere de gidemiyorum. Burada yaşamak mümkün değil” sözleriyle anlattı. Eşi Ümmü Tan ise “Yazın sıcakta kışın soğukta burada yaşamaya çalışıyoruz. Soba kurmak yasak diye konteynerın önünü brandayla çevirdik, burada soba yakıyoruz. Sabah torunlarım okula gitmeden önce ellerini ısıtsınlar hiç değilse” sözleriyle anlatıyor.

CHP'Lİ SANCAR: SORUN BİR YILDA ÇÖZÜLMEDİ

Depremzedelerin yaşadığı dramı daha önce defalarca TBMM’de gündeme getiren CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, yetkililerin görevini yapmadığını söyleyerek “20Mart 2019’da meydana gelen Acıpayam depremi üzerinden tambir yıl geçti ama yaralar sarılamadı. Sadece imar barışı için Denizli’den 325 milyon TL toplayan devlet, 270 ailenin barınma sorununu çözemedi. Acıpayam depremzedeleri küçücük konteynırlarda kışı atlatmak üzere. Sadece ve sadece yazıklar olsun diyorum” ifadelerini kullandı.