28 yaşındaki Türk kadın koronavirüsten yaşamını yitirdi

18 Mart 2020 Çarşamba, 16:04

Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşındaki Yonca Akyol yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'da ilk defa bir Türkün koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirtti. Ceyhun, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın aileyle temas halinde olduğunu kaydederek, Akyol’un naaşının bugün mümkün olduğunca hızlı şekilde defnedileceği bilgisini paylaştı.

“KIZIMI SON BİR KEZ GÖREMEMİŞ OLMAK PERİŞAN ETTİ”

Baba Mustafa Akyol, böbrek ve şeker hastalığı bulunan kızına koronavirüs teşhisi konulduğunu ve geçen hafta perşembe gününden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu anlattı. Akyol, hastaneden edindikleri bilgiye göre kızlarının sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Kızımın annesi ve ablası çok kötü durumdalar, hem kızımızı bu kadar genç yaşta yitirmiş olmak hem de elimizden hiçbir şeyin gelmemesi, kızımızı son bir kez görememiş olmak bizleri perişan etti” dedi. Hem büyükelçinin hem de başkonsolosun kendisini arayarak olayla yakından ilgilendiğini aktaran Akyol, konsolosluktan yetkililerin Avusturya makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı da Avusturyalı yetkililerle görüşerek başta vefat eden ailenin yakınları olmak üzere gerekli testlerin yapılması, psikolojik ve fiziki her türlü desteğin verilmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı. Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının 1471'e, hayatını kaybedenlerin ise 3'e yükseldiğini açıklamıştı.



