3 günde 266 bin 470 aile, İBB'den yardım talep etti
Ekrem İmamoğlu, belediyeye 3 günde 266 bin 470 ailenin gıda yardımı talebinde bulunduğunu açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye 3 günde 266 bin 470 ailenin gıda yardımı talebinde bulunduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Bu durum, süreçte birçok vatandaşımızın ciddi ekonomik zorluk yaşadığının en açık göstergesi" dedi.,
Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İBB'ye 3 günde 266 bin 470 ailemiz gıda yardımı talebinde bulundu. Bu durum, süreçte birçok vatandaşımızın ciddi ekonomik zorluk yaşadığının en açık göstergesi. Cuma günü hayırseverlerin desteğiyle başlayan gıda kolisi dağıtımında İBB olarak 500 bin koliyle halkımızın yanındayız." açıklamasında bulundu.
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