3 Mayıs Dünya İzmirliler Günü: Tunç Soyer 3 Mayıs’ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
'3 Mayıs Dünya İzmirliler Günü' her İzmirli yurttaşın hatırlayacağı bir gün olarak 2020 yılında hayatımıza girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in plaka numarası olan 35’den yola çıkarak 3 Mayıs'ın önümüzdeki yıldan itibaren 'Dünya İzmirliler Günü' olarak kutlanacağını açıkladı.
Dünya İzmirliler Günü, 2020 yılında İzmirliler için önemli bir gün olarak kararlaştırıldı. Takvimler 03.05’i gösterdiğinde her yıl Dünya İzmirliler Günü olarak kutlanacak.
TUNÇ SOYER: 3 MAYIS'TA İZMİR'İN SESİNİ DÜNYA DUYACAK
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle planlanan etkinliklerin ertelendiğini, gelecek yıldan itibaren kutlamaların başlayacağını duyurdu. Soyer’in 3 Mayıs İzmirliler Günü için yaptığı duyuruda şunları söyledi:
“Sevgili İzmirliler; bugünden itibaren 03.05 tarihi bizim için Dünya İzmirliler Günü’ olacak. 35 bizim için sadece plaka değil, sevda, özgürlük, neşe, coşku, demokrasi demektir. O nedenle, Dünyanın dört bir yanındaki İzmirlilerle birlikte bugünü kutlayacağız. Bu yıl pandemi nedeniyle olmadı ama her 3 Mayıs’ta İzmir’in sesini dünya duyacak. Dünyanın her yerindeki İzmirlilere, bugün İzmir için ne ya ptıklarını soracağız. 3.5. 2021’e hazır olun...! Dünya İzmirliler Günümüz kutlu olsun.”
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