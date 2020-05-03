3 Mayıs Dünya İzmirliler Günü: Tunç Soyer 3 Mayıs’ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti

03 Mayıs 2020 Pazar, 23:27

Dünya İzmirliler Günü, 2020 yılında İzmirliler için önemli bir gün olarak kararlaştırıldı. Takvimler 03.05’i gösterdiğinde her yıl Dünya İzmirliler Günü olarak kutlanacak.

TUNÇ SOYER: 3 MAYIS'TA İZMİR'İN SESİNİ DÜNYA DUYACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle planlanan etkinliklerin ertelendiğini, gelecek yıldan itibaren kutlamaların başlayacağını duyurdu. Soyer’in 3 Mayıs İzmirliler Günü için yaptığı duyuruda şunları söyledi:

“Sevgili İzmirliler; bugünden itibaren 03.05 tarihi bizim için Dünya İzmirliler Günü’ olacak. 35 bizim için sadece plaka değil, sevda, özgürlük, neşe, coşku, demokrasi demektir. O nedenle, Dünyanın dört bir yanındaki İzmirlilerle birlikte bugünü kutlayacağız. Bu yıl pandemi nedeniyle olmadı ama her 3 Mayıs’ta İzmir’in sesini dünya duyacak. Dünyanın her yerindeki İzmirlilere, bugün İzmir için ne ya ptıklarını soracağız. 3.5. 2021’e hazır olun...! Dünya İzmirliler Günümüz kutlu olsun.”