3 partiden daha grup toplantısına “koronavirüs” iptali

15 Mart 2020 Pazar, 13:43

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, koronavirüs tedbirleri kapsamında, salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal ettiklerini duyurmuştu. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da koronavirüs tedbirleri kapsamında salı günü olan Meclis grup toplantısını iptal ettiklerini söyledi. İYİ Parti ve HDP'nin de grup toplantılarını iptal ettikleri öğrenildi.

AKP'de daha önce yaptığı açıklamada TBMM grup toplantılarının iptal edildiği duyurulmuştu.



