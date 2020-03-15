3 partiden daha grup toplantısına “koronavirüs” iptali
TBMM’de AKP ve CHP’den sonra MHP, İYİ Parti ile HDP’de de salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantılarının iptal edildiği açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, koronavirüs tedbirleri kapsamında, salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal ettiklerini duyurmuştu. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da koronavirüs tedbirleri kapsamında salı günü olan Meclis grup toplantısını iptal ettiklerini söyledi. İYİ Parti ve HDP'nin de grup toplantılarını iptal ettikleri öğrenildi.
AKP'de daha önce yaptığı açıklamada TBMM grup toplantılarının iptal edildiği duyurulmuştu.
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