30 bin lira fiyatla satışa çıkan telefon ikinci günde tükendi

10 Nisan 2020 Cuma, 11:53

Çinli telefon üreticisi Huawie’nin 29 bin 999 TL’ye satışa çıkan telefonu satışa çıkmasının ikinci gününde tükendi.

Huawei’nin kendi online mağazasında 8 Nisan’da sınırlı sayıda satışa çıkarılan Huawei Mate Xs büyük talep gördü ve sadece bir günde tükendi. Kısa bir süre sonra tekrar Huawei Online Mağazası’nda satışa çıkarılacak olan Huawei Mate Xs modelinin Türkiye satış fiyatı 29 bin 999 TL. Katlanabilir ekrana sahip olan telefonda üst düzey soğutma sistemi bulunuyor.

Katlanmış olan Huawei Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor.