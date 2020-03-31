30 polis, 18 asker, 4 kaymakam ve bir valide koronavirüs tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi.

