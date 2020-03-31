30 polis, 18 asker, 4 kaymakam ve bir valide koronavirüs tespit edildi
Süleyman Soylu, emniyet teşkilatında 30 polis, jandarma teşkilatında 18 asker, 4 kaymakam ve bir valinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi.
Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili" diye konuştu.
21 İLDE 50 BELDE KARANTİNDA
"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98.9 düştü. Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık" bilgisini veren Soylu, "Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı" dedi.
İçişleri Bakanı, "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz" diye kaydetti.
Video Haberler
- 'Kötü yönetmek nasıl olurmuş örneği burada'
- Muharrem İnce'den videolu IBAN tepkisi
- Belediye Mersin'de esnaf ve yoksula nefes oldu
- huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı
- İmamın 'koronavirüs' paylaşımı paniğe neden oldu
- CHP'den İstanbul'daki 65 yaş üstü yurttaşlara destek
- Bağış kampanyası başlatan Erdoğan'a CHP'den zor soru
- Marmaris'te kıyıya 50 metre mesafede görüntülendi!
- 'Erkekten hemşire mi olur?' deyip otobüsten attı
- İngiltere’de dehşete düşüren görüntüler!