31 ilde bankalar cuma günü kapalı olacak
Türkiye Bankalar Birliği, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerle ilgili banka şubelerinin durumunu paylaştı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu’nun sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2020 tarihli “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacak" ifadesini kullandı.
TBB açıklamasında, Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere; her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması, veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir" dedi.
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