39 TL’lik nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor

07 Mayıs 2020 Perşembe, 13:03

Koronavirüs sebebiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izne çıkan ya da çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar, nakdi ücret desteğinden yararlanacak.

Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

ARANAN AKDİ KOŞUL

Bu ücret desteğinde başvuruda bulunmak istenilen çalışanın son 3 yılda 600/120 gün veya 450/60 gün kurallarına uyup uymamasına bakılmıyor. Destek için çalışan ile 16 Nisan öncesinde hizmet akdi kurulmuş olması yeterli olacak.

DESTEK NE ZAMANA KADAR SÜRECEK

Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağına ilişkin kanun 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu nedenle, nakdi ücret desteği 17 Nisan’dan sonraki süreler için ödenecek. Uygulama, uzatma kararı olmadığı takdirde 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden işverence yapılacak. İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapabilecekler. İşsizlik maaşı çıkmayanlara da doğrudan nakdi ücret desteği sağlanacak.