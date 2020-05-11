4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 19:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat 55 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. Erdoğan ayrıca 9 ildeki giriş-çıkış yasaklarının sonlandırıldığını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Kamu görevlileriyle, gönüllülerden oluşan 146 bin mensup kardeşimizin her birine teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden bin 119 belediye, vefa sosyal destek grubunu desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum."

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu."

"Türkiye’nin aralarında olduğu bazı ülkeler, salgını kontrol altına alırken bazılarında yeni başlıyor, bazılarında ise sürüyor. Bu tablo, uzunca bir süre maske kullanımı, mesafeyi koruma ve temizliğe uymak gibi yeni düzene göre hayatımızı sürdürmemiz gerektiğine işaret ediyor."

"Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz."



"Bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 300'ündeki karantina uygulaması sona ererken, 112'sinde devam ediyor."

"Salgın döneminde en çok ihtiyaç duyulan tedavi yöntemlerini ve ilaçlarıyla, 11’i kanser olmak üzere 43 ilacı da ödeme kapsamına alarak vatandaşımızın sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu gösterdik."

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

" 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü 17 Mayıs saat 11.00 ve 17.00 arası sokağa çıkabilecek."

"Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceklerdir."

" 18-19 Mayıs'ta bakkal market fırın kasap ve online platformların saat 10 ile 16 arasında hem satış hem de evlere sipariş için açık olacak"



9 İLDEKİ GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI KALKTI

"Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki toplantılarda, 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirdik. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağillerimizde kısıtlamayı kaldırdık."

"İlk 2 fazda, 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. Özellikle salgın desteği nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarımız için 3. faz nakit desteğinde ödemeler başladı. Bu kapsamda ödeme yapılan kişi sayısı 900 bini buldu.

"İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır."

"Ilısu Barajı’nın 6 tribününden ilkinin 19 Mayıs’ta hizmete alacağımıza ilişkin müjdeyi de kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

"EN KRİTİK İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİ"

"Türkiye 7 yıldır en kritik istiklal ve istikbal mücadelesini sürdürürken, ellerini ovuşturarak sıranın kendisine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz."

"2023 seçimlerinde milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır."



"Geride bıraktığımız 4 yıla bıraktığımız sürede, Cumhur İttifakı her türlü yalan, iftira ve tahrik girişimlerine karşı dimdik ayakta kalmıştır. MHP’li kardeşlerime ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ittifaka destek veren tüm kesime şükranlarımı sunuyorum"

"Ekonomimize ve ekonomi yönetimimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet iyi farkındayız."