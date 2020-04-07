4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Nagihan K., oğlu Ali K.'yi (4) boğarak, öldürdükten sonra polisi arayıp, eve gelen ekiplere teslim oldu.

(DHA)
07 Nisan 2020 Salı, 15:14

Olay  Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Nagihan K., henüz belirlenemeyen bir sebeple oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp, durumu bildirdi.

İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler ise Nagihan K.'yi gözaltına aldı. Nagihan K.'nin basketbol antrenörü oldugu, eşinin ise işi nedeniyle yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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