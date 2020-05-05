40 günlük karantina bitti, halk dükkanlara akın etti!
Koronavirüse karşı sert müdahalede bulunan Hindistan'da dün sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesi sonrasında halk sokağa döküldü. Binlerce insan alkol satan bayilerin önünde uzun kuyruklara girerken, sosyal mesafe kuralları gözardı edildi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının gevşetildiği Hindistan’da alkol satan dükkan ve büfelerin önünde arbede çıktı.
40 gündür alkol satın alamayan Hint vatandaşları, uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı kuyruklarda sık sık kavga çıktı. Yaşanan gerilimi ve tartışmayı elindeki cop ve sopalarla durdurmaya çalışan güvenlik güçleri çok sayıda insanı gözaltına aldı.
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olmasına rağmen ülkede koronavirüslü vaka sayısının diğer ülkelere göre görece düşük olmasının sebebi olarak sıkı önlemler ve yasaklar gösteriliyordu. Hindistan’da resmi verilere göre koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1.566 olarak açıklanırken toplam vaka sayısı da 46.437 olarak kayıtlara geçti.
Ülkede yaşanan bu alkol izdihamı sonrasında alkole vergi getirilme kararı alındı. Yetkililer bugünden itibaren “özel corona vergisi” adı altında yüzde 70 vergi alınacağını duyurdu.
Delhi eyaletinin valisi Arvind Kejriwal, “Maalesef Delhi’deki bazı dükkanlar önünde kaos yaşanması talihsizlikti” dedi.
Video Haberler
- 'Saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok'
- Yer: İzmir... Villada dolapta saklanırken yakalandılar!
- Özkan, Erdoğan'ın konuşmasındaki ayrıntıyı yakaladı
- Siverek’te trafikte solladığı için öldürüldü
- İş beklerken bir yandan da çay satmaya çalıştı
- Canlı yayında koronavirüse yakalandığını söyledi
- Ekmek kuyruğunda birbirlerine girdiler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!
- Uzmanından '7'nin üzerinde deprem ve tsunami' uyarısı
- Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi!