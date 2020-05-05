40 günlük karantina bitti, halk dükkanlara akın etti!

05 Mayıs 2020 Salı, 10:47

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının gevşetildiği Hindistan’da alkol satan dükkan ve büfelerin önünde arbede çıktı.



40 gündür alkol satın alamayan Hint vatandaşları, uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı kuyruklarda sık sık kavga çıktı. Yaşanan gerilimi ve tartışmayı elindeki cop ve sopalarla durdurmaya çalışan güvenlik güçleri çok sayıda insanı gözaltına aldı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olmasına rağmen ülkede koronavirüslü vaka sayısının diğer ülkelere göre görece düşük olmasının sebebi olarak sıkı önlemler ve yasaklar gösteriliyordu. Hindistan’da resmi verilere göre koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1.566 olarak açıklanırken toplam vaka sayısı da 46.437 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede yaşanan bu alkol izdihamı sonrasında alkole vergi getirilme kararı alındı. Yetkililer bugünden itibaren “özel corona vergisi” adı altında yüzde 70 vergi alınacağını duyurdu.

Delhi eyaletinin valisi Arvind Kejriwal, “Maalesef Delhi’deki bazı dükkanlar önünde kaos yaşanması talihsizlikti” dedi.