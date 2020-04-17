50 yıldır biriktirdiği kolonyaları dağıtacak

17 Nisan 2020 Cuma, 08:51

Türk kültüründe önemli bir yeri olan kolonya son aylarda koronavirüs salgınıyla mücadelede öne çıktı. Samsun'da yaşayan 88 yaşındaki "kolonya koleksiyoneri" Necmi Hopaç, kolonyalarını dezenfeksiyon amacıyla kullanmaları için yakınlarına hediye etmeye başladı.

50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonyayı evinin bir odasında biriktiren Hopaç'ın koleksiyonunda limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli kolonyalar bulunuyor. Hopaç "Evimde bir odayı kolonyalarıma ayırdım. Duyanlar evime gelip odayı ziyaret ediyorlar. Özellikle koronavirüs nedeniyle tanıdıklarım yakınlarım benden kolonya istedi. Yaklaşık 500 şişe kolonyayı koronavirüs nedeniyle hediye edip, dağıttım" diyor.



'EŞİMDEN GİZLİ ALIP EVE GETİRİRDİM'



Kolonyaların şişelerinin de kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Hopaç, "Farklı boyutlarda, renklerde, şekillerde şişelerde bulunan kolonyaları yıllarca biriktirdim. Kılıç şeklinde kolonya şişesi bile var. Benim eşim astım hastası olduğu için o kolonyayı sevmez. Ben ondan gizli kolonya alır eve getirirdim. Evimde kolonyaların olduğu odayı duyarlar merak ediyor, geliyor. Kolonyalarımı çocuk gibi severim. Odanın anahtarı bendedir odayı kilitlerim. Her gün odaya girerim kolonyalarıma bakarım. O kadar üstüne düşerim bu kolonyanın hastasıyım ben" şeklinde konuştu.



'ÇOCUK SEVER GİBİ KOLONYA ŞİŞELERİNİ SEVER'



Cihan Hopaç da babasının 50 yıldır hobi amaçlı olarak kolonya biriktirdiğini belirterek, "Gittiği her yerden kolonya alıp biriktirdi. 50 yılda yaklaşık 3 bin şişe kolonya biriktirdi. Evde canı sıkıldığı zaman kolonyaların bulunduğu odaya girer, kolonya şişeleriyle ilgilenir, çocuk sever. Hatta kolonya şişesi yanında uyur. Hayatı bu kolonyalar oldu. Evin her yerinde kolonya vardır. Bu evde para değil kolonya şişesi bulursunuz. Son 1,5 aydır yaklaşık 500 şişe kolonyayı koronavirüs nedeniyle dağıttık. Piyasada bulunmadığı için babamın bu hobisini bilenler arayıp kolonya istediler. Babam da arayan herkese kolonya hediye etti. Çok talep oldu" dedi.