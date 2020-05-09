500 bin liralık rüşvet ile gündeme gelen Serik Belediyesi’nden yeni skandal: 6 kişi sınavsız memur yapıldı!

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:16

Sayıştay, “500 bin liralık rüşvet” iddiasıyla gündeme gelen Serik Belediyesi’nde 5 yıl içinde 6 kişinin özel kalem müdürü olarak atanıp sınavsız memur yapıldığını tespit etti.

Sayıştay’ın 2018 yılı denetim raporunda 500 bin liralık rüşvet” iddiasıyla gündeme gelen Serik Belediyesi’nde taşıt kiralama mevzuatına ayrı olarak araç kiraladığı tespit edildi. Belediye’nin normalde 1600cc üzerindeki araçları kiralaması gerekiyordu ancak 2000 cc gücündeki yabancı menşeili Volswagen Jetta, Volswagen Passat ve Opel Insignia araçları kiralandı.

Sayıştay, Belediye’de özel kalem müdürü kadrosunun amacı dışında kullanıldığını belirledi. “Son yıllarda özel kalem müdürlüğü kadroları amacı dışında kullanılmakta, genel olarak boş tutulan bu kadrolar, bazı şahıslara memuriyet statüsü kazandırılmak veya ilgili idarecinin izniyle diğer kurumlara naklen atamaları bu yolla sağlamak amacıyla kullanılmaktadır” diyen Sayıştay’a göre Belediye’de 5 yılda 6 kişi özel kalem müdürü kadrosuna atandıktan sonra memur yapıldı.

Bu kişiler şöyle:

* E. D. 5 Haziran 2014 tarihinde özel kalem müdürü olarak atandı ve buradan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü oldu.

* Y.G. 20 Kasım 2015 tarihinde özel kalem müdürü olarak atandı ve buradan 27 Eylül 2016 tarihinde memur statüsünü kazanarak Düzce Belediyesi’ne gönderildi.

* İ. M. 14 Mart 2016 tarihinde özel kalem müdürü olarak atandı ve 27 Temmuz 2016 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne memur statüsünü kazanarak gitti.

* Z. M. 26 Aralık 2016 tarihinde özel kalem müdürü olarak atandı ve sonra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’de memur oldu.

* S. T. 2 Ocak 2018 tarihinde özel kalem müdürü olarak atandı ve sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde memur oldu.

* Z. D. 5 Haziran 2018 tarihinde özel kalem müdürü olarak atandı ve memur statüsünü kazınmış oldu.

“SINAVSIZ MEMURLUK İÇİN KULLANILIR HALE GELDİ”

Sayıştay şu değerlendirmede bulundu: “Bu atamalarda; İçişleri Bakanlığından izin alınmakla birlikte öncelikle kurumda çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum kuruluşlarında çalışan memurlardan atama yapılması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, değerlendirilmektedir.”

“SEÇİM DÖNEMİ BOYUNCA ÇALIŞILABİLECEK LİYAKAT SAHİBİ KİŞİLER”

Belediye ise şu savunmayı yaptı: “İstisnai kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri uyarınca Belediye Başkanının bir seçim dönemi boyunca çalışabileceği ehliyet ve liyakat sahibi kişiler seçilmesi ilkesi çerçevesinde yapılan atama sonrası sınavla girilebilecek kadrolara naklen atama yapılmayacak, istisnai kadrolara da tekraren atamalar zorunlu haller haricinde yapılmayacaktır.”