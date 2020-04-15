6. Balkan Panorama Film Festivali’nin başvuru tarihleri belli oldu

15 Nisan 2020 Çarşamba, 13:51

Buca Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü tarafından bu yıl 6’ncı kez sinemaseverleri bir araya getirecek Balkan Panorama Film Festivali’nin başvuruları başlıyor.





15 – 21 Ekim 2020 tarihleri arasında Buca Belediyesi’nin himayesinde gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivali’nin yarışma ve yarışma dışı program için başvuru tarihleri belli oldu.





BAŞVURU TARİHİ 17 NİSAN





14 Balkan ülkesini kapsayan festival uzun metraj ve kısa metraj kurmaca ve belgesel filmleri kabul edecek. Yarışma ve yarışma dışı program başvuruları festivalin resmî sitesinden online ve ücretsiz olarak yapılabilecek. Başvurular 17 Nisan 2020’de başlayacak 19 Haziran 2020’ye kadar açık kalacak. Ön Jüri tarafından değerlendirilecek olan başvuru sonuçları 20 Temmuz 2020 tarihine kadar festivalin resmî sitesinde ilan edilecek.





4 DALDA EN İYİ FİLME ÖDÜL





Festival kapsamında, “Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması”, “Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması”, “Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması” olmak üzere 4 dalda en iyi filme ödül verilecek. Yarışmaların kazananları para ödülü, Sarı Şemsiye ödülü ve Sarı Şemsiye Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgiye Balkan Panorama Film Festival’nin www.bpff.art resmî sitesinden edinebilecek.



