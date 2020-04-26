6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı 

26 Nisan 2020 Pazar, 12:11

Olay, 21 Nisan günü meydana geldi. Bir aile, evlerinin dış cephe sıvası için, inşaat işleri ile uğraşan M.E.'yi çağırdı. Çalışmanın ikinci gününde M.E., evin tuvaletini kullanmak için aileden izin istedi.

İçeriye giren M.E., bu sırada çizgi film izleyen küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Eve giren anne, kızının ağladığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük kızın konuşmasını engellemek için M.E., inşaat demir korkuluğundan düştüğünü söyledi. Küçük kız, "Hayır anne bu amca yaptı" deyince, M.E. koşarak evden kaçtı. Aile hemen polise giderek, M.E.'den şikayetçi oldu. Polis, M.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Güvenlik güçlerince 4 gün boyunca aranan M.E., 3 gün dağlık yolu kullanarak Taşlıçay ilçesine kaçtı. Husumet yaşanmaması için iki ailenin ortak tanıdığı bir kişi, "Seni İran sınırından yurt dışına kaçıracağım" diyerek, M.E.'yi polise teslim etti.



Sorgusunda suçlamaları kabul eden M.E., "Üzerimi giydiğim anda annesi geldi. Ben durumu anlattım. Bağrışma üzerine kaçtım" diye konuştu. M.E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.