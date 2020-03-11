62 kez yasaklanan Sendika.org için AYM'den karar

11 Mart 2020 Çarşamba, 15:49

Anayasa Mahkemesi, 2015'te tümü erişime engellenen sendika.org adlı haber sitesinin sansürlenmesinin ifade özgürlüğü ihlali olduğuna karar verdi. Mahkeme, kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasak kararını kaldırmasını istedi. Kararın, tümü sansürlenen OdaTV için de emsal nitelik taşıdığı belirtildi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Temmuz 2015'te sendika.org'un tümüne erişim engeli tedbiri uygulaması, yasak sulh ceza hakimliği tarafından onanmıştı. Sendika.org bu nedenle 5 yıl boyunca alan adına sayı ekleyerek yayın hayatını sürdürmek istemiş, ancak bugüne kadar sendika62.org sayısına kadar olan tüm siteler engellenmişti. Sendika.org sitesi sendika63.com adıyla yayınını sürdürüyor.

AYM İkinci Bölüm, yapılan başvuruda sitenin bu şekilde tümünün engellenmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi. Kararın, tümü sansürlenen OdaTV için de emsal nitelik taşıdığı belirtildi.