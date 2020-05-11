8 bin 900 sosyal konut için bu hafta kuralar çekilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuraların çekileceğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kurum, "50 bin sosyal konut projemiz kapsamında, 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Geri kalan konutların da ihale ve proje çalışmalarını yaptıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"100 Bin Sosyal Konut projemiz kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini inşallah haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak."
Video Haberler
- Cübbeli net konuştu: Rüyamda darbeyi gördüm!
- AVM önünde açılışı böyle beklediler
- Ekrem İmamoğlu'na bir tehdit daha!
- Sedat Peker ile Çakıcı'yı barıştıran ismi açıkladı
- CHP’li Kaftancıoğlu ile annesi arasında ilginç diyalog
- Ünlü oyunculardan skandal Atatürk ve Nazım Hikmet yayını
- Cumhuriyet'in haberiyle ekonomiyi anlattı
- Buket Aydın istifa etti... Tarihi diyalog gündem oldu
- Şehit annesi, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Yer: Ankara... Kameraya böyle yakalandılar