81 ilde market ve süpermarket denetimi gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Polis ve jandarmanın dün 81 ildeki market denetimlerinde, 1183 işletmeci ve müşteri hakkında adli/idari işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı polis ve jandarma ekiplerince dün 81 ilde market ve süpermarket denetimi gerçekleştirildi.
Ülke genelinde 35 bin 868 market/süpermarketin kontrol edildiği denetimlerde saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeyen, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir alanından fazla olan, market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uymayan bin 183 iş yeri işletmecisine/müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı.
Video Haberler
- Yunus sürüsü Galata Köprüsü'ne kadar geldi
- İstanbul'da utandıran görüntüler! Uyarıları dinlemediler
- Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu
- Metin Kahraman'dan komşularına balkon konseri
- Meclis'te küfürlü kavga! İşte o anlar
- AKP’li Başkan yurttaşa bıçak çekti!
- Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
- Milyonlar evlerindeyken onlar piknik yaptı
- 'Zorla istifa ihbarnamesi imzalattırılmaya çalışılıyor'
- CHP'den Salda Gölü tepkisi: Derhal bu rezaleti durdurun!