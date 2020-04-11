81 yaşındaki anne kızı için nöbette
Tutuklu Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sarıyer Şubesi Başkanı Zeynep Yıldırım’ın annesi 81 yaşındaki Kezban Bektaş, 614 gündür oturma eyleminde.
Bektaş, “Salgından ve yasaktan dolayı saat 13.00 ve 16.00’da iki kere Armutlu Cemevi’ne gelerek biraz durup geri eve dönüyorum. Ben kızımı almadan nöbetimi sonlandırmayacağım. Hem benim hem kızımın hayatı risk altında” dedi.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu Zeynep Yıldırım, 21 aydır cezaevinde. Yıldırım, Temmuz 2018’de polisin PSAKD Sarıyer Şubesi Armutlu Cemevi’ne baskın yapmasının ardından olayla ilgili basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 24 Temmuz’da gece baskınıyla evinden alınan Yıldırım, 26 Temmuz’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Yıldırım, “Örgüt yöneticiliği” yaptığı iddiasıyla suçlanıyor.
ADALET İÇİN...
Yıldırım’ın annesi Kezban Bektaş, adalet yerini bulana kadar nöbete devam edeceğini belirterek “O cezaevindeyken bir şey yapmadan elim kolum bağlı oturamam. Elimden geleni yapacağım. Hayatımı riske de atsam benim canım cezaevinde, duramıyorum” diye konuştu.
Zeynep Yıldırım’ın eşi Haydar Yıldırım ise sadece adalet istediklerini dile getirerek “Biz sadece Zeynep’e özgürlük istemiyoruz. Hukukun işlemesini istiyoruz” dedi. Yıldırım, 20 Nisan’da İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.
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