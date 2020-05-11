83 yaşındaki yurttaş, sokağa çıkabildiği 4 saatini boya sandığının başında geçirdi
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Kadir Kayak, 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkabildiği 4 saati boya sandığının başında çalışarak geçirdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan yasağın ardından dün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi.
Tire’de uzun süre sonra evinden çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaptı, kimileri ise parklarda oturarak güneşlenip sohbet etti.
Kadir Kayak ise ekmek parası kazanmak için boya tezgahını kurarak müşterilerini bekledi.
Kayak, "Mesleğim müzisyenlik ancak bunun yanında da 60 yıldır ek iş olarak ayakkabı boyuyorum. Malum salgın dolayısıyla şu anda mesleğimizi icra edemiyoruz. Bugün de 4 saatlik izinde boş durmak istemedim. Fakat beklediğim iş olmadı" diye konuştu.
Kaynak: Sputnik
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