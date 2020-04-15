85 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi

İstanbul Sultangazi'de koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 2 kişi, taburcu edildi. Hastalar, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

DHA
15 Nisan 2020 Çarşamba, 16:20

Sultangazi'de özel bir hastanede koronavirüs teşhisi konulan 2 kişinin tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastalar, taburcu edildi.

85 yaşındaki bir kadın hasta ile 29 yaşındaki bir erkek hasta doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. 


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