86 yaşında koronavirüsü yenen Resmiye Işık, beyin kanaması geçirdi
Umreden oğlu ve gelininin gelmesinin ardından yeni tip koronavirüse yakalanan ve hastalığı yenen 86 yaşındaki Resmiye Işık, beyin kanaması geçirdi.
Sakarya’da yaşayan ve hipertansiyon ile kalp, akciğer rahatsızlıkları bulunan 86 yaşındaki Resmiye Işık, 12 Mart’ta umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret edince, korona virüsüne yakalandı. Oğlu ve gelininde korona virüsü testi pozitif çıkan Resmiye nine 22 Mart’ta hastaneye kaldırıldı. Resmiye Işık tedavisinin ardından 1 Nisan’da taburcu edildi.
Koronavirüsü ilerleyen yaşı ve kronik rahatsızlıklarına rağmen yenen Resmiye Işık, hastalıkla mücadele eden birçok kişiye de umut oldu. Ancak Işık taburcu edildikten 6 gün sonra beyin kanaması geçirdi. Işık yeniden yoğun bakıma alındı.
Haberi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından duyurdu. Yüce paylaştığı mesajda, “Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim” dedi.
Eski Topraklar, Ulu Çınarlar,— Ekrem Yüce (@ekremyuce) April 5, 2020
Ellerinizden öpüyorum..
Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen koronavirüsü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye Teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış.
Kendisine acil şifalar dilerim.
Video Haberler
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
- Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
- Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
- Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
- Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!
- Parası olan kendisini korusun, parası olmayan çalışsın
- Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
- Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
- 19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
- Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı