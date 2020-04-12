86 yaşındaki Resmiye Işık yaşamını yitirdi
Sakarya'da koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen 86 yaşındaki Resmiye Işık, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın (86), 22 Mart’ta kaldırıldığı hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
koronavirüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan’da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirmişti.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Işık’ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık’ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi’nde toprağa verilecek.
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