90 bin ‘Usta öğretici’nin gözü bakanlıkta

20 Mart 2020 Cuma, 14:27

Son olarak Halk Eğitim Merkezleri’nde çalışan 90 bine yakın “usta öğreticileri”nde okulların zorunlu tatile alınmasından dolayı kurslarına da ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “kimseyi mağdur etmeyeceğiz” demesine rağmen haklarında hiçbir şekilde işlem yapılmadığını söyleyen usta öğreticiler sosyal medya ve twitter üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

BİMER ve CİMER üzerinden destek amaçlı görüşmelerine rağmen olumlu dönüş yapılmadığını belirten eğitimciler, mevzuatın değişmesi gerektiğinin belirtilmesine rağmen hiçbir şekilde değişiklik adına bir işlem yapılmadığını dile getirdiler.

Usta öğreticler mağdur!..

Eğitimciler, “usta öğretici ve ücretli öğretmen olarak mağdur olduk. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarına rağmen şimdi tamamen ortada kaldık. Bu kriz döneminde ücret alamayacakları için ekonomik anlamda zor günler bizleri bekliyor bu konuda ilgili tüm Bakanlıklardan ve yetkililerden yardım beklediklerini söylediler.