94 gündür aranan Esma'nın cansız bedeni Tunceli'deki baraj gölünde bulundu

07 Nisan 2020 Salı, 14:26

Tunceli'de 17 Mart günü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ve 5 Ocak gündün beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmaları yürüten ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde bir ceset buldu.

Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin, helikopterle Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde uçuş yaptıkları sırada tespit ettikleri ceset, arama ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Cansız bedenin sudan çıkarılmasından sonra bölgeye gelen savcı eşliğinde inceleme yapan jandarma ekipleri, bulunan kadın cesedinin boyuna asılı çanta ve çandaki notlardan yola çıkarak 21 Mart gününden beri kayıp olan Esma Kılıçarslan'a ait olduğunu belirledi. Kılıçarslan'ın cansız bedeni, ailesi tarafından teşhis edilmesi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tunceli'de yaşayan Esma Kılıçarslan, 21 Mart günü, arkadaşının düğününe gideceğini belirtip, evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan Kılıçarslan ailesinin, polise kayıp başvurusunda da bulunduğu öğrenildi.

DOKU VE GÜNEŞ UZUN SÜREDİR ARANIYOR

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Bu arada ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

UZMAN ÇAVUŞ BOTTAN SUYA DÜŞÜP AKINTIYA KAPILMIŞTI

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.