AB koronavirüse karşı 1 trilyon avroyu gözden çıkardı
Avrupa Birliği ülkeleri korona virüsün etkileriyle mücadele edebilmek için 1 trilyon euroluk bütçe üzerinde anlaştı.
AB’ye üye 27 üye ülkenin liderlerinin yaptığı dört saatlik görüşme sonrasında 2021-2027 yılları arasında kullanılacak bütçe kabul edildi.
Liderler, daha önce kararlaştırılmış olan ve korona virüsle boğuşan ülkelere yardım için 540 milyar euroluk bir destek paketini onayladı.
Yeniçağ'ın haberine göre, liderlerin üzerinde anlaşamadığı noktalar bulunsa da 1 trilyon euroyu bulan bir yeniden yapılanma fonu kurulmasına da karar verildi.
Korona virüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte, zirvede alınan sonucu ‘büyük bir ilerleme’ olarak değerlendirdi.
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