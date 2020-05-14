AB Türk çeliğine anti-damping soruşturması açtı
Avrupa Birliği, Türk çeliğinin çok ucuz olmasından dolayı piyasada haksız fiyat rekabetine neden olduğu gerekçesiyle anti-damping soruşturması açtı.
Avrupa Çelik Üreticileri Birliği'nin şikayeti üzerine Avrupa Birliği (AB), Türk üreticilere piyasa fiyatının çok altında çeliği Avrupa’ya ucuz fiyatla sattıkları iddiasıyla anti-damping soruşturması açtı.
Bloomberg'in aktardığına göre, Avrupa Birliği'nde çelik pazarının büyüklüğü 17 milyar dolar olarak tahmin edilirken 31 milyon metrik ton çelik kullanılan Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin geçen yıl 2.8 milyon tonluk ihracat yaptığı bildiriliyor.
Brüksel'den yapılan açıklamaya göre kurulan komisyon Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne fiyat kırarak ihracat yapıp yapmadığını inceleyecek.
2017 yılından bu yana Avrupa Birliği Çin, Rusya, Ukrayna, Brezilya ve İran'dan gelen çelik ürünleri için anti damping soruşturması yürüttü.
Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde komisyonun karar vermesi için sekiz aylık bir süreye ihtiyacı var. Karar doğrultusunda Türk çeliğine ek vergi getirilmesi gündeme gelebilir.
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