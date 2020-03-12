ABD, Avrupa'ya seyahatleri 30 gün boyunca yasakladı
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunarak "En üst düzeyde sağlık tedbirleri aldık. Virüsün yayıldığı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdik" dedi. ABD Başkanı, Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulunarak Avrupa Birliği'ni (AB) yeteri kadar önlem almamakla suçladı.
"En üst düzeyde sağlık tedbirleri aldık. Virüsün yayıldığı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdik" diyen Trump, "AB aynı tedbirleri almakta yetersiz kalmış ve Çin'e ulaşımı engellememiştir" ifadelerini kullandı.
'AVRUPA'DAN SEYAHATLER ASKIYA ALINDI'
Beyaz Saray'daki Ovak Ofis'ten 'ulusa sesleniş' konuşması gerçekleştiren ABD Başkanı, "Avrupa'dan gelen yolcular sebebiyle ABD'de de vakalar arttığını görüyorum. Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca bütün seyahatleri yasaklıyoruz" açıklamasını yaparak "Avrupa'dan ABD'ye gelen her şey bu kısıtlamalara dahil olacak. Bu, İngiltere için geçerli olmayacak" diye kaydetti.
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