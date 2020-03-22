ABD çapında olağan dışı askeri hareketlilik

22 Mart 2020 Pazar, 12:40

California Valisi Gavin Newsom Salı günü yaptığı açıklamada, ordu kuvvetlerini alarma geçirdiğini duyurdu.

"SIKI YÖNETİM İLAN ETMEK İSTİYORSANIZ..."

San Diego Union Tribune'ün haberine göre, Newsom açıklamasında, birliklerin gıda tedariki ve dağıtımı gibi insani misyonlar gerçekleştirmeye hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Açıklamada ayrıca muhafızların rutin faaliyet yürüteceklerinin altı çizildi.

Newsom, bir başka açıklamasında da, "Sıkıyönetim ilan etmek istiyorsanız, bunu yapma kapasitemiz var" dedi.

ONLARCA TANK SEVKEDİLDİ

Sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde, ABD'nin birçok eyaletinde uzun askeri konvoyların farklı bölgelere sevk edildiği görüldü. San Diego'dan gelen görüntülerde, çok sayıda tankın vagonlar üzerinde bir başka noktaya nakledildiği görülmekte .

Görüntülerin, Pentagon'un, ABD Kuzey Komutanlığına, 'konuşlanmaya hazırlanma' yetkisi vermesinin ardından gelmesi tartışmalara neden oldu. Bu yetki, sivil otoritenin zarar görmesi durumunda, ülke çapında yürütme yetkisinin orduya devredilebileceği bir tür sıkıyönetimi de kapsıyor.

AMERİKAN KAMUOYUNDA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada görüntüleri yorumlayan bazı kullanıcılar, tankların gittiği istikamette Donanma Eğitim Kampı (NTC) adında büyük bir merkez olduğunu, bu istikamette sürekli askeri nakliye işlemleri yapıldığını ve bu sebeple görüntülerin olağan dışı olmadığını savundu.

Diğer yorumcular ise Detroit, New York ve Florida gibi başka merkezlerde de askeri konvoyların görüldüğünü söyleyerek, hareketliliğin olağan sınırları aştığını belirtti.

ORDU 27 EYALETTE TEYAKKUZDA

ABD çapında yaşanan yoğun askeri hareketliliği masaya yatıran LA Times, şimdiye kadar en az 27 eyalet valisinin Ulusal Muhafız birliklerini koronavirüs salgınına karşı seferber ettiğini bildirdi. Mevcut sayının bugün itibariyle iki katına çıkması bekleniyor.

SON 20 YILIN EN BÜYÜK ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

Ulusal Muhafız Bürosu başkanı General Joseph Lengyel, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 450.000 Ulusal Muhafızın koronavirüs salgınıyla mücadele için hazır olduğunu duyurdu.

Business Insider'a göre, 1999 yılında Seattle eyaletinde gerçekleşen küreselleşme karşıtı protestoları bastırmak için Muhafızlara yapılan çağrıdan bu yana ABD'de böylesi yoğun bir askeri konuşlanma gerçekleşmedi.



