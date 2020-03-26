ABD Senatosu 2 trilyon dolarlık "tarihi" teşvik paketini onayladı

26 Mart 2020 Perşembe, 09:35

ABD Senatosu, koronavirüs salgının hem insani hem de ekonomik hasarlarını gidermek için hazırlanan 2 trilyon dolar büyüklüğündeki tarihi teşvik paketini onayladı ve yasanın çabuk onaylanıp ABD Başkanı Donald Trump'a imza için sunulması amacıyla topu Demokratların çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi'ne attı.

96 OYLA KABUL EDİLDİ

Teşvik paketi, Senato'da Cumhuriyetçiler ve Senato Çoğunluk Lideri Mittch McConnell tarafından geçen hafta hazırlanan değişikliklerin tasarıya eklenmesini talep eden Demokratlar arasında günlerdir süren yoğun tartışmaların ardından sıfıra karşı 96 oyla kabul edildi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ KREDİ

Paket, virüsün yayılmasının engellenmesi için insanların sosyal temastan kaçınması ve işletmelerin kapanması ile birlikte ekonomide meydana gelen hasardan dolayı büyük firmalara ve bireysel vergi mükelleflerine destek amacıyla, daha önce görülmemiş kredi enjeksiyonlarını ve vergi avantajlarını içeriyor. ABD'de 68,000'den fazla kişiye bulaşan bu virüs nedeniyle, bazı ekonomistler işsizliğin yüzde 30 seviyesine çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nin paketi Cuma günü oylaması planlanıyor. Trump Kongre'ye tasarıyı "gecikme olmaksızın" onaylaması çağrısında bulundu ve tasarı önüne geldiğinde hemen imzalayacağını söyledi.

500 MİLYAR DOLARLIK BİR DESTEK GETİRİYOR

Paket aralarında zor durumdaki hava yolu şirketlerinin bulunduğu büyük firmalara ve aynı zamanda eyalet ve kentlere de destek için yaklaşık 500 milyar dolarlık bir destek getiriyor. Küçük işletmelere destek için de 350 milyar doalrlık bir para ayrılmış durumda. Bireyler için ise, düşük ve orta gelirli Amerikalılar kişi başına 1,200 dolar ve çocuk başına 500 dolar ödeme yapılacak. İşsizlik sigortasında ise büyükçaplı bir genişlemeye gidiliyor. Öte yandan, paket bazıları zor durumda olan ahstaneler için de destek içeriyor.

Paketin daha önce görülmemiş bir büyüklükte ve Obama'nın 2008 finans krizinden beş ay sonra hazırladığı 800 milyar doarlık paketi de aşmış durumda. Beyaz Saray Danışmanı Larry Kudlow'a göre, Fed'inkilerle birlikte toplam teşvik 6 trilyona çıkarak yıllık GSYH'nın yaklaşık yüzde 30'una ulaştı.