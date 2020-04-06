ABD ve Kanada’da salgınla birlikte kıtlık tehlikesi

06 Nisan 2020 Pazartesi, 18:02

Yabancı iş gücü, yerli işçilerinin ağır fiziksel koşullara katlanamadığı ABD ve Kanada'da bilhassa tarımsal üretim için kritik bir öneme sahip.

Koronavirüs salgını süresince, Kanada'daki tarım merkezlerinde çalışan 60 bin dolayında geçici yabancı işçi, seyahat yasaklarından dolayı iş yerlerine gidemedi.

Hükümet, gelen işçilerin 14 gün süreyle ve ücretleri ödenmek suretiyle karantinada kalmalarını şart koşuyor.

ÇİFTLİKLER YÜZDE 50 GELİR KAYBINA UĞRAYABİLİR

ABD'de de durum farklı değil. Her yıl çoğunlukla Meksika'dan gelen 250 bin yabancı konuk işçi, ülkenin çeşitli merkezlerine ulaştırılacak meyve ve sebzelerin hasadını yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarım işçileri için H-2A vizeleri uyguluyor, ancak bazı şirketler hala işçileri çiftliklere sevk etmekte zorlanıyor.

"Böyle giderse, %50 gelir kaybına uğrayacağız" diyen Ontario'dan çiftçi Mike Chromczak'a göre, bu durum ABD'de ciddi bir gıda güvenliği sorununa yol açabilir ve sonuç, kişisel kayıpların çok ötesine geçebilir.

MAHSUL TARLADA ÇÜRÜYECEK

Kanada Tarım Federasyonu tarım politikası direktörü Scott Ross, bu yıl yabancı iş gücünün kısıtlı olması durumunda daha az meyve ve sebze hasadı elde etmeyi beklediklerini söyledi.

California ve Arizona gibi eyaletlerdeki meyve ve sebze şirketlerini temsil eden bir kuruluşun başkanı olan Dave Puglia ise belirlenen kesin sürelerde mahsul toplamak için gelen işçilerin yaşadığı gecikmelerin, çiftlikler için ciddi bir risk kaynağı olduğunu belirtti.

Mahsuller toplanamadığı takdirde, tarlalarda çürümeye terk edilecek.

‘ÇİFTLİKLER ÜRETMEZSE KENTLER BESLENEMEZ’

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkeye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasının ardından Reuters'a konuşan çiftçi Abad Hernandez Cruz'a göre ise "Çiftlikler üretmezse kentler beslenemeyecek.”

Bu da ileri vadede sebze meyve kıtlığına yol açabilecek.