ABD’de 3 eyaleti fırtına vurdu: 6 ölü
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ABD’yi fırtına vurdu. Ülkenin Oklahoma, Louisiana ve Texas eyaletlerinde dün etkili olan fırtınada 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ABD’yi fırtına vurdu. Ülkede 3 haftadır etkisini gösteren ve saatte 60-70 km hızla esen fırtına dün akşam Oklahoma, Louisiana ve Texas eyaletinde hayatı felç ettiği öğrenildi.
Şiddetli fırtına nedeniyle 6 kişinin öldüğü onlarca yaralının olduğu belirtildi. Kuvvetli fırtına üç eyaletteki yerleşim yerlerinde ağır hasara yol açtığı ifade edildi.
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