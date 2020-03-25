ABD’de bir Türk, koronavirüs nedeniyle öldü
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Türk, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Allentown kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Berrin Güçlen’in yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti belirtildi. Son 1 haftadır komada olduğu belirtilen Güçlen’in geçtiğimiz yıllarda ağır bir zatürre geçirdiği belirtildi. 2 hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Berrin Güçlen’in sürekli alışveriş yaptığı marketin 3 çalışanında da koronavirüs görüldüğü açıklandı. Güçlen’in ailesi kızının alışveriş yaparken kasiyerden korona virüs kaptığını iddia etti.
50 yıldır ABD’de yaşayan 70 yaşındaki baba Nevzat Güçlen’in eşi ve damadına da koronavirüs bulaşmasından dolayı aile Allentown kentindeki evlerinde doktor kontrolünde karantina da tutuldukları öğrenildi.
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