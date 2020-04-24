ABD'de can kaybı 50 bini aştı

24 Nisan 2020 Cuma, 12:46

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 50 bini geçti.



Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 562 artarak 50 bin 243’e yükseldi.

Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 37 bin 617 artarak 886 bin 709’a ulaştı.

