ABD'de can kaybı 50 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 726 bini, ölenlerin sayısı ise 191 bini aştı. Koronavirüsün merkez üstü haline gelen ABD'de son 24 saatte 2 bin 562 ölüm yaşanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 243’e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2020 Cuma, 12:46

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen  ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 50 bini geçti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 562 artarak  50 bin 243’e yükseldi.

Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 37 bin 617 artarak  886 bin 709’a ulaştı.


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