ABD'de "evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde (NC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock’a Kovid-19 bulaştığını duyurdu.
Haberde, Kuzey Carolina’da koronavirüs tedbirlerini protesto eden kalabalığın liderlerinden olduğu belirtilen Whitlock’un Facebook hesabındaki ''Gerçek şu ki modern toplum bulaşıcı virüsleri yok edemedi.'' şeklindeki paylaşımına da yer verildi.
Audrey Whitlock’un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip ''Barışçıl Eylem'' isimli grup, nisan başlarında eyalette Kovid-19 tedbirlerine karşı büyük protestolar düzenlemişti.
NC eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre, 27 Nisan itibariyle 9 bin 142 koronavirüs vakasında 306 kişi hayatını kaybetti.
NC Valisi Roy Cooper evde kalma uygulamasını 8 Mayıs'a kadar uzatırken, eyaletteki okulların ise ağustosa kadar kapalı kalacağı belirtiliyor.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham